Василевский стал 1-й звездой матча с «Анахаймом», отразив 34 из 37 бросков и не пропустив в серии буллитов. Победа – 19-я в 34 играх в сезоне
Андрей Василевский стал 1-й звездой матча с «Анахаймом».
Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (4:3 Б).
Он отразил 34 из 37 бросков в основное и дополнительное время, а также не пропустил в серии буллитов из 3 раундов.
Победа стала для россиянина 19-й в 34 играх в сезоне (91,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,40).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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