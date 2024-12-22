Гавриков набрал очки в 3-м матче подряд – ассист с «Нэшвиллом». У защитника «Лос-Анджелеса» 16 баллов и «+17» в 33 играх

Владислав Гавриков набрал очки в 3 матчах подряд за «Лос-Анджелес».

«Кингс» проиграли «Нэшвиллу » (2:3 ОТ) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ .

Защитник «Лос-Анджелеса » Владислав Гавриков отметился результативной передачей в этой игре.

Таким образом, россиянин набрал очки в 3-м матче подряд, у него 0+5 на этом отрезке.

Всего в текущем сезоне на счету Гаврикова 16 (2+14) очков в 33 матчах при показателе полезности «+17».