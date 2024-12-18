Гавриков сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом». У него 13 очков и «+16» в 31 игре
Владислав Гавриков сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом».
Защитник «Лос-Анджелеса» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (2:3 ОТ).
На счету россиянина стало 13 (2+11) очков в 31 матче в текущем сезоне при полезности «+16» и среднем времени на льду 23:43.
Сегодня Гавриков (24:37 – первое время в команде, 0:16 – в большинстве, 3:44 – в меньшинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и 1 блоком.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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