Гавриков сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом». У него 13 очков и «+16» в 31 игре

Владислав Гавриков сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом».

Защитник «Лос-Анджелеса » дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (2:3 ОТ).

На счету россиянина стало 13 (2+11) очков в 31 матче в текущем сезоне при полезности «+16» и среднем времени на льду 23:43.

Сегодня Гавриков (24:37 – первое время в команде, 0:16 – в большинстве, 3:44 – в меньшинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и 1 блоком.