Пашнин о «правиле трех игроков» в КХЛ: «Непонятно. Я уже не маленький мальчик, опытный игрок, в моем возрасте ограничений никаких быть не должно»
Михаил Пашнин высказался о «правиле трех» в КХЛ.
– Ни для кого не секрет, что у вас летом было предложение от «Адмирала», но, согласно новому правилу, вы туда перейти не могли. Какие первые чувства у вас были?
– Непонятно, если честно, как так. Я уже не маленький мальчик, опытный игрок, в моем возрасте ограничений никаких быть не должно.
У ребят младше не было столько предложений, сколько у меня, но все равно не смог перейти – это очень странно.
Конечно, сначала было негодование, успокаивал себя, что все равно найду работу. Я должен играть на таком уровне, – сказал защитник «Нефтехимика» Михаил Пашнин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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