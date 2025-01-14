Пашнин о «правиле трех игроков» в КХЛ: «Непонятно. Я уже не маленький мальчик, опытный игрок, в моем возрасте ограничений никаких быть не должно»

Михаил Пашнин высказался о «правиле трех» в КХЛ.

– Ни для кого не секрет, что у вас летом было предложение от «Адмирала», но, согласно новому правилу, вы туда перейти не могли. Какие первые чувства у вас были?

– Непонятно, если честно, как так. Я уже не маленький мальчик, опытный игрок, в моем возрасте ограничений никаких быть не должно.

У ребят младше не было столько предложений, сколько у меня, но все равно не смог перейти – это очень странно.

Конечно, сначала было негодование, успокаивал себя, что все равно найду работу. Я должен играть на таком уровне, – сказал защитник «Нефтехимика » Михаил Пашнин .