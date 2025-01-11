Вратарь «Локомотива» Исаев пропустит минимум месяц из-за травмы (Артур Хайруллин)
Даниил Исаев пропустит как минимум месяц из-за травмы.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Голкипер «Локомотива» получил травму в ходе матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:4).
В нынешнем сезоне Даниил Исаев выиграл 26 из 34 матчей, пропуская в среднем 1,66 шайбы и отражая 92,3% бросков. На его счету также семь матчей на ноль.
«Локомотив» потерял основного вратаря. Прямо сейчас его никто не заменит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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