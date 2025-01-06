Коннор Макмайкл: «С детства наблюдал за тем, как Овечкин делает эти удивительные вещи. Теперь я вижу его в первом ряду – невероятно. Александр помогает «Вашингтону» побеждать»
Коннор Макмайкл выразил восхищение из-за Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» забил четыре гола в пяти матчах после того, как вернулся после травмы.
«Это потрясающе. С самого детства я наблюдал за тем, как он делает все эти удивительные вещи.
Теперь я вижу его в первом ряду, когда он делает что-то по-настоящему особенное. Это невероятно. Он помогает нашей команде побеждать. Могу сказать о нем только хорошее», – сказал нападающий «Вашингтона» Коннор Макмайкл.
Александр Овечкин набрал 30 (19+11) очков в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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