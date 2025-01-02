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  • Экс-игрок «Ванкувера» Ричардсон о конфликте Миллера и Петтерссона: «Я говорил Джей Ти: «Ты слишком строг к парню. Ты потеряешь его, если будешь продолжать в том же духе»
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Экс-игрок «Ванкувера» Ричардсон о конфликте Миллера и Петтерссона: «Я говорил Джей Ти: «Ты слишком строг к парню. Ты потеряешь его, если будешь продолжать в том же духе»

Экс-игрок «Ванкувера» Брэд Ричардсон рассказал о возможном конфликте в команде.

Форвард выступал за клуб в конце сезона-2021/22. Ранее появилась информация о том, что между Джей Ти Миллером и Элиасом Петтерссоном сложные отношения в коллективе.

«Буду предельно честен. Я был в раздевалке с этими ребятами. Я люблю Джей Ти, обожаю его. Он чертов зверь. Но я даже сказал ему об этом: «Эй, ты слишком строг к этому парню.

Знаю, что ты говоришь то же самое, что и я, но он не выдерживает, когда на него наседают. Когда ты на него давишь, он закрывается.

Ты потеряешь Элиаса, если будешь продолжать в том же духе». Вот что я ему сказал», – заявил бывший нападающий «Ванкувера» Брэд Ричардсон на подкасте Missin Curfew.

Генменеджер «Ванкувера» о возможности обмена Петтерссона: «Сказал бы, что возможно все. Элиасу нужно повзрослеть»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoДжей Ти Миллер
logoНХЛ
logoВанкувер
logoБрэд Ричардсон
logoЭлиас Петтерссон
logoПодкасты
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