Экс-игрок «Ванкувера» Ричардсон о конфликте Миллера и Петтерссона: «Я говорил Джей Ти: «Ты слишком строг к парню. Ты потеряешь его, если будешь продолжать в том же духе»
Экс-игрок «Ванкувера» Брэд Ричардсон рассказал о возможном конфликте в команде.
Форвард выступал за клуб в конце сезона-2021/22. Ранее появилась информация о том, что между Джей Ти Миллером и Элиасом Петтерссоном сложные отношения в коллективе.
«Буду предельно честен. Я был в раздевалке с этими ребятами. Я люблю Джей Ти, обожаю его. Он чертов зверь. Но я даже сказал ему об этом: «Эй, ты слишком строг к этому парню.
Знаю, что ты говоришь то же самое, что и я, но он не выдерживает, когда на него наседают. Когда ты на него давишь, он закрывается.
Ты потеряешь Элиаса, если будешь продолжать в том же духе». Вот что я ему сказал», – заявил бывший нападающий «Ванкувера» Брэд Ричардсон на подкасте Missin Curfew.
Генменеджер «Ванкувера» о возможности обмена Петтерссона: «Сказал бы, что возможно все. Элиасу нужно повзрослеть»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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