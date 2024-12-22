Петтерссон опроверг слухи о конфликте с Миллером в «Ванкувере»: «Не знаю, почему люди выдумывают всякую чепуху. Все хорошо»

Элиас Петтерссон опроверг слухи о конфликте с Джей Ти Миллером в «Ванкувере».

Ранее бывший главный тренер канадского клуба Брюс Будро рассказал , что между двумя форвардами были разногласия во время его работы в команде (с декабря 2021 года по январь 2023-го).

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман также заявил, что причиной отпуска Миллера по личным причинам, из-за которого он пропустил почти месяц, стало напряжение в отношениях с партнерами.

«Все хорошо. Не знаю, почему люди выдумывают всякую чепуху. Извините за такое выражение, но это моя реакция на случившееся», – сказал нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон .

«Кэнакс» идут на седьмом месте в Западной конференции, набрав 39 очков за 33 матча.