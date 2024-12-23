Мэттьюс пропустит второй матч «Торонто» подряд из-за травмы. Форвард не сыграет с «Виннипегом»

Остон Мэттьюс пропустит второй матч подряд.

Главный тренер «Торонто » Крэйг Беруби сообщил, что капитан команды не сыграет в сегодняшней встрече против «Виннипега », которая начнется в 22:00 по московскому времени.

Таким образом, американский форвард пропустит второй матч подряд – ранее из-за обострения травмы он не сыграл с «Айлендерс» (3:6).

В этом сезоне Остон Мэттьюс набрал 23 (11+12) очка в 24 матчах чемпионата.

«Мэйпл Лифс» находятся на четвертой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 44 очка в 35 играх.