Мэттьюс пропустит второй матч «Торонто» подряд из-за травмы. Форвард не сыграет с «Виннипегом»
Остон Мэттьюс пропустит второй матч подряд.
Главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби сообщил, что капитан команды не сыграет в сегодняшней встрече против «Виннипега», которая начнется в 22:00 по московскому времени.
Таким образом, американский форвард пропустит второй матч подряд – ранее из-за обострения травмы он не сыграл с «Айлендерс» (3:6).
В этом сезоне Остон Мэттьюс набрал 23 (11+12) очка в 24 матчах чемпионата.
«Мэйпл Лифс» находятся на четвертой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 44 очка в 35 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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