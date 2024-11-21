Андерсен пропустит 8 недель из-за травмы колена. Вратарь «Каролины» перенесет медицинское вмешательство
Стало известно, на какой срок выбыл Фредерик Андерсен.
Вратарь «Каролины» получил повреждение во время матча «Харрикейнс с «Сиэтлом» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, 35-летний хоккеист перенесет медицинское вмешательство по восстановлению поврежденного колена и пропустит около восьми недель. Эта процедура не является серьезной операцией.
В последних матчах место в воротах «Каролины» занимал Петр Кочетков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Пьера ЛеБрюна
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости