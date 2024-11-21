Андерсен пропустит 8 недель из-за травмы колена. Вратарь «Каролины» перенесет медицинское вмешательство

Стало известно, на какой срок выбыл Фредерик Андерсен.

Вратарь «Каролины» получил повреждение во время матча «Харрикейнс с «Сиэтлом» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн , 35-летний хоккеист перенесет медицинское вмешательство по восстановлению поврежденного колена и пропустит около восьми недель. Эта процедура не является серьезной операцией.

В последних матчах место в воротах «Каролины» занимал Петр Кочетков .