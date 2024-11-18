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  • Форвард «Каролины» Нечас набрал очки в 13-м матче подряд – 2+2 с «Сент-Луисом». Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров НХЛ с 30 баллами в 17 играх
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Форвард «Каролины» Нечас набрал очки в 13-м матче подряд – 2+2 с «Сент-Луисом». Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров НХЛ с 30 баллами в 17 играх

Форвард «Каролины» Мартин Нечас набрал очки в 13-м матче подряд – 2+2 с «Блюз».

Нападающий «Харрикейнс» забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:1), став первой звездой встречи. 

25-летний чешский нападающий 3-м в сезоне достиг отметки 30 очков, у него 11 голов и 19 передач в 17 играх. В гонке бомбардиров он уступает только Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (33 балла в 18 играх, 7+26) и Кириллу Капризову из «Миннесоты» (31 в 17, 11+20). 

Нечас набрал очки в 13 играх подряд (27 баллов на отрезке, 10+17). Клубный рекорд «Каролины» по продолжительности результативной серии – 14 матчей (Себастьян Ахо, 2019/20 и Дуги Хэмилтон, 2020/21).

Рекорд франшизы (с учетом достижений «Хартфорда») – 18 матчей (Майк Роджерс, 1980/81). 

Нечас подписал 2-летний контракт с «Каролиной» с зарплатой 6,5 млн долларов в год. Форвард получал 3 млн за сезон ранее

Нечас о продлении с «Каролиной»: «Ситуация была 50 на 50, но мы перевернули эту страницу. Здесь мой дом, я счастлив, что вернулся»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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