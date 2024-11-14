Зарипов о заводе по производству клюшек: «Провели презентацию новой модели. Дилеры в восторге, много предложений. Долго тестировали, отзывы только положительные»
Данис Зарипов ответил на вопрос о его заводе по производству клюшек.
ООО «ЗаряД» открылось в 2016 году. Компания является российским производителем клюшек. Ее основал бывший нападающий «Ак Барса», которому принадлежит 25% уставного капитала.
– Как обстоят дела с вашим заводом по производству клюшек в Набережных Челнах?
– Буквально на днях мы провели презентацию новой модели клюшки, которая поступит в продажу только в следующем году.
Дилеры были в восторге – есть много предложений. Клюшку долго тестировали, отзывы только положительные, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Татар-информ»
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