Зарипов о заводе по производству клюшек: «Провели презентацию новой модели. Дилеры в восторге, много предложений. Долго тестировали, отзывы только положительные»

Данис Зарипов ответил на вопрос о его заводе по производству клюшек.

ООО «ЗаряД» открылось в 2016 году. Компания является российским производителем клюшек. Ее основал бывший нападающий «Ак Барса », которому принадлежит 25% уставного капитала.

– Как обстоят дела с вашим заводом по производству клюшек в Набережных Челнах?

– Буквально на днях мы провели презентацию новой модели клюшки, которая поступит в продажу только в следующем году.

Дилеры были в восторге – есть много предложений. Клюшку долго тестировали, отзывы только положительные, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.