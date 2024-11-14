Бирюков о Малкине: «Металлург» всегда готов принять его. Он визитная карточка Магнитогорска. Не обсуждали, что он проведет здесь последний сезон, у него еще год контракта с «Питтсбургом»
Евгений Бирюков оценил вероятность возвращения Евгения Малкина в «Металлург».
Ранее появилась информация о том, что генменеджер «Питтсбурга» готов обменять любого игрока, кроме Сидни Кросби.
Малкин является воспитанником «Металлурга».
«Принять Малкина мы всегда готовы – всегда ждем его. Он визитная карточка Магнитогорска и нашего хоккея. Но не думаю, что это случится. Такими игроками не разбрасываются.
Если честно, мы с Евгением не обсуждали, что он проведет последний сезон в «Металлурге». У него еще этот и следующий год контракта с «Питтсбургом», поэтому пока все преждевременно.
Но Женя наш хоккеист и вообще отсюда родом. Мы всегда готовы его видеть в команде. Но думаю, у Малкина все хорошо сложится. Он на хорошем счету [в «Питтсбурге»] и набрал хороший ход», – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
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