Родители Малкина поздравили его с 500 голами в НХЛ: «Ты лучший хоккеист в мире для нас»

Родители Евгения Малкина поздравили сына с 500 голами в НХЛ.

Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ 17 октября в матче против «Баффало». Он стал вторым российским хоккеистом, достигшим этой отметки. Ранее это сделал Александр Овечкин.

14 ноября в Питтсбурге прошла торжественная церемония в честь 500 голов Малкина в НХЛ. В ней приняли участие его родители Владимир и Наталья, а также его сын Никита.

«Евгений , наша семья поздравляет тебя с таким достижением. Ты сделал многое, забил 500 голов. Мы довольны и будем всегда гордиться тобой. Дальнейших успехов тебе», – сказал Владимир Малкин .

«Ты лучший хоккеист в мире для нас. Мы тебя очень-очень любим и всегда будем поддерживать и любить тебя», – добавила Наталья Малкина.