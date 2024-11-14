Родители Малкина поздравили его с 500 голами в НХЛ: «Ты лучший хоккеист в мире для нас»
Родители Евгения Малкина поздравили сына с 500 голами в НХЛ.
Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ 17 октября в матче против «Баффало». Он стал вторым российским хоккеистом, достигшим этой отметки. Ранее это сделал Александр Овечкин.
14 ноября в Питтсбурге прошла торжественная церемония в честь 500 голов Малкина в НХЛ. В ней приняли участие его родители Владимир и Наталья, а также его сын Никита.
«Евгений, наша семья поздравляет тебя с таким достижением. Ты сделал многое, забил 500 голов. Мы довольны и будем всегда гордиться тобой. Дальнейших успехов тебе», – сказал Владимир Малкин.
«Ты лучший хоккеист в мире для нас. Мы тебя очень-очень любим и всегда будем поддерживать и любить тебя», – добавила Наталья Малкина.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Питтсбурга»
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