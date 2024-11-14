Малкин о 2:3 от «Детройта»: «Первый гол – моя ошибка. Эта игра была лучше, чем прошлая. Все четыре звена играли лучше, это был отличный вечер для «Питтсбурга»
Евгений Малкин высказался после матча против «Детройта» (2:3 ОТ).
«Это хорошая игра для нас. Равная игра, овертайм, мы проиграли. Эта игра была лучше, чем прошлая, понимаете? Ну, была пара ошибок. Первый гол – моя ошибка. Но все четыре звена сегодня играли лучше, это точно.
Я думаю, это был отличный вечер для нашей команды. Это был небольшой шаг к тому, чтобы играть лучше.
Я надеюсь, что в следующей игре мы сыграем так же, и у нас будет больше шансов на победу. Немного лучше сыграем, немного удачи, и мы точно выиграем следующую игру», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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