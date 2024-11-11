Роман Широков об НХЛ: «Слежу за «Рейнджерс» с финала Кубка Стэнли против «Ванкувера» с Буре» 

Роман Широков рассказал, за кого болеет в НХЛ.

«Понятно, что слежу за Овечкиным, Малкиным, Кучеровым, Панариным. Сейчас вот Матвей Мичков появился.

Не скажу, что у меня есть какая-то одна команда любимая. Вот Самедов за «Рейнджерс » топит, я тоже следил за ними с тех пор, как играли в финале Кубка Стэнли [в 1994 году] против «Ванкувера » с Павлом Буре. Можно сказать, что наиболее симпатичная для меня команда. Но в целом болею за все клубы, где играют наши ребята», – сказал бывший футболист сборной России.