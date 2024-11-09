Разин о 4:1 с «Сибирью»: «Ребята молодцы, выступили ровненько. Единственное, гол ненужный пропустили в конце 2-го периода, немножко паника была потом»
Андрей Разин высказался после матча против «Сибири» (4:1).
«Сегодня хочется сказать спасибо ребятам, потому что тяжелый перелет. Здесь хорошая поддержка, «Сибирь» бежит. Тем более что прошлый тур мы играли, а они – нет.
Ребята молодцы, выступили дисциплинированно, ровненько. Единственное, гол ненужный в большинстве пропустили в конце второго периода, немножко паника была потом, скажем так.
Третий период уверенно провели, нас – с победой», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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