Разин о 4:1 с «Сибирью»: «Ребята молодцы, выступили ровненько. Единственное, гол ненужный пропустили в конце 2-го периода, немножко паника была потом»

Андрей Разин высказался после матча против «Сибири» (4:1).

«Сегодня хочется сказать спасибо ребятам, потому что тяжелый перелет. Здесь хорошая поддержка, «Сибирь » бежит. Тем более что прошлый тур мы играли, а они – нет.

Ребята молодцы, выступили дисциплинированно, ровненько. Единственное, гол ненужный в большинстве пропустили в конце второго периода, немножко паника была потом, скажем так.

Третий период уверенно провели, нас – с победой», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .