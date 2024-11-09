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«Сибирь» сыграет с «Металлургом» в специальной форме: «Создана с любовью и уважением к русскому народному стилю»

«Сибирь» сыграет с «Металлургом» в специальной форме в русском народном стиле.

«Русскому народному матчу – расписная форма 🇷🇺

Особенностью нашего матча 9 ноября станет новая форма с элементами традиционного орнамента, созданная с любовью и уважением к русскому народному стилю», – говорится в телеграм-канале новосибирцев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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