«Сибирь» сыграет с «Металлургом» в специальной форме: «Создана с любовью и уважением к русскому народному стилю»
«Сибирь» сыграет с «Металлургом» в специальной форме в русском народном стиле.
«Русскому народному матчу – расписная форма 🇷🇺
Особенностью нашего матча 9 ноября станет новая форма с элементами традиционного орнамента, созданная с любовью и уважением к русскому народному стилю», – говорится в телеграм-канале новосибирцев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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