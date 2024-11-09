«Сибирь» проиграла 7 из 8 последних матчей

«Сибирь» уступила «Металлургу» (1:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 7-е поражение команды в 8 последних играх.

На данный момент «Сибирь» занимает 8-е место в таблице Востока, набрав 22 очка после 23 игр.

В следующем матче, 13 ноября, команда встретится со СКА.