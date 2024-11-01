До Гретцки всего 36 шайб!

Александр Овечкин забросил 858-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Расстояние до снайперского рекорда Уэйна Гретцки сократилось до 36 голов.

На этот раз нападающий «Вашингтона» огорчил «Монреаль». На 52-й минуте форвард установил окончательный счет – 6:3. Ови открылся на дальней штанге и стуком клюшки попросил шайбу у Алексея Протаса. Пас получился неидеальным – шайба докатилась до Овечкина, находясь на ребре, поэтому он не сразу ее обработал. Но вратарь Кэйден Примо уже был безнадежно отыгран, поэтому с главной задачей Александр справился:

Примо – новая жертва Овечкина. Он стал 176-м вратарем, пропустившим от российского снайпера. Александр близок к рекорду лиги по этому показателю: большему количеству голкиперов забивали только двое: Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

Неказистый гол «Монреалю» – как бонус Овечкину за его старания в этом матче. Нападающий провел на площадке 17,5 минуты и отработал на партнеров. На старте второго периода зрячий прострел Александра из левого круга вбрасывания внес в протокол имя Тома Уилсона:

В третьем отрезке Овечкин угрожающе замахнулся на входе в зону, но бросать не стал и продолжил атаку. И не напрасно – она в итоге оказалась голевой.

Несмотря на три очка, НХЛ не включила Овечкина в число трех звезд матча. В почетный список вошли Протас (1+1), Коннор Макмайкл (1+0) и Уилсон (1+1). Судя по горящему взгляду, Овечкина этот факт его совсем не волнует:

Овечкин максимально стабильно начал новый сезон. В 9 матчах у него 10 (5+5) очков. Идентичные показатели у Остона Мэттьюса – следующего претендента на рекорд Гретцки. Кроме того, Овечкин идет в «зеленой» зоне по показателю полезности («+5»). Для сравнения предыдущую регулярку он закончил с «-22». За первые 9 матчей прошлого сезона Ови набрал 6 (2+4) баллов. С тех пор стал не только старше, но и эффективнее.

Наверняка на личные успехи влияет позитивный общекомандный фон. «Вашингтон» расцвел и выиграл уже 7 матчей. «Кэпиталс» лидируют в Восточной конференции по потерянным очкам – уступают два балла «Нью-Джерси», но имеют перед ним сразу 4 игры в запасе!

За два последних матчах «Кэпиталс» забили 11 голов. Двухматчевая победная серия совпадает по срокам с результативной серией Овечкина. За два дня до встречи с «Монреалем» он положил дубль в ворота «Рейнджерс».

Тогда на это достижение обратил внимание даже главный тренер СКА Роман Ротенберг: «Если он так и дальше будет продолжать, то сможет забивать в каждой игре и побьет все рекорды».

Как в воду глядел.

Фото: Gettyimages.ru /Scott Taetsch