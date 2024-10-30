Кросби сделал 3 передачи за матч в 64-й раз в карьере и разделил с Мессье и Бурком шестое место в истории НХЛ

Сидни Кросби в 64-й раз в карьере сделал 3 результативные передачи за матч.

37-летний капитан «Пингвинс» отметился 3 ассистами в матче с «Миннесотой» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

Сидни Кросби сделал 3 передачи за матч в 64-й раз в карьере. Он разделил с Рэем Бурком и Марком Мессье шестое место в истории НХЛ по этому показателю.

Пятое место занимает Рон Фрэнсис, на его счету 65 матчей с 3 ассистами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (224).