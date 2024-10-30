Кросби сделал 3 передачи за матч в 64-й раз в карьере и разделил с Мессье и Бурком шестое место в истории НХЛ
Сидни Кросби в 64-й раз в карьере сделал 3 результативные передачи за матч.
37-летний капитан «Пингвинс» отметился 3 ассистами в матче с «Миннесотой» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Сидни Кросби сделал 3 передачи за матч в 64-й раз в карьере. Он разделил с Рэем Бурком и Марком Мессье шестое место в истории НХЛ по этому показателю.
Пятое место занимает Рон Фрэнсис, на его счету 65 матчей с 3 ассистами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (224).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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