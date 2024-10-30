Плющев об Овечкине: «Плохая лошадь всегда начинает с галопа, а Александр вкатывается в сезон спокойно – как и положено мастеру. Он уже взрослый и знает, как готовить себя»
Ранее капитан «Вашингтона» сделал дубль в ворота «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (857 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Александр нормально вкатывается в сезон в соответствии со своим планом. Человек он давно уже взрослый и знает, как готовить себя к длительному сезону. Плохая лошадь всегда начинает с галопа, а Александр вкатывается спокойно, как и положено мастеру.
Насколько удастся приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки в этом сезоне? Шансы есть, но хоккей – контактная игра, могут быть травмы и все что угодно, загадывать не хочется. А то, что Александр способен это сделать, я не сомневаюсь», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
🚨🚨 Первый дубль Овечкина в сезоне: отгрузил Шестеркину уже на 6-й минуте
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