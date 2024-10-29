Квартальнов о Шипачеве: «Человек‑легенда, ставит рекорды. Для российского хоккея очень хорошо, что есть такие игроки»

Дмитрий Квартальнов высказался о рекорде Вадима Шипачева.

37-летний нападающий набрал 929-е очко в КХЛ, отметившись передачей в матче минского «Динамо» и «Северстали» (2:5). Он стал лучшим бомбардиром в истории лиги, опередив Сергея Мозякина.

– Какие причины, что команда мало забивает?

– Забить гол не научишь. Есть средства, но надо сильно захотеть. Просто так это не придет, если нет определенного мастерства. Надо захотеть, подумать. Какие‑то вещи подсказываем. На примере других команд показываем, как это делать. Моменты есть, а шайб нет.

– Как команду можно встряхнуть, чтобы вернуться в зону плей‑офф?

– Не готов сейчас ничего сказать. Приедем домой, посмотрим, как сыграем следующий матч. Положение непростое, согласен.

– Вадим Шипачев установил рекорд КХЛ. Как можете оценить достижение, какой вклад внес в российский хоккей?

– Вадим – это Вадим, он звезда, все рекорды взял. Человек‑легенда, ставит рекорды. Пока выше его нет никого. Не знаю, доберется ли кто‑то. Для российского хоккея это очень хорошо, что есть такие игроки, – сказал главный тренер минского «Динамо ».