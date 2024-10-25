«Смотреть ЦСКА неинтересно – нет изюминки и легкости в игре, команда неубедительно действует. Может, нужно было оставить Федорова?» Щитов об армейцах

Никита Щитов заявил, что ему неинтересно смотреть матчи ЦСКА.

Команда Ильи Воробьева занимает 5-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 23 очка после 19 матчей.

«Мне неинтересно смотреть ЦСКА. Там нет изюминки и легкости в игре. Из ярких игроков я там могу выделить только Абрамова . Других интересных ребят и командных действий нет. Вратарь Просветов тоже неуверенно играет. Наверное, в селекции были допущены ошибки.

Команда неубедительно действует. Сейчас уже нужен результат, но, может быть, армейцам нужно время. Сыграно уже 18 матчей. ЦСКА забросил 54 шайбы, но и пропустил 57. Опытных защитников обыгрывают один в один. Не должен так играть топ-клуб. Тренерский штаб там достаточно опытный, он выигрывал трофеи. Может быть, нужно было оставить Сергея Федорова ?

Смотреть игру ЦСКА неинтересно. Команда старается, это бесспорно. Но интересных командных действий не видно», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов.