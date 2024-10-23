Просветов сыграл первый сухой матч за ЦСКА. Голкипер отразил 23 броска в игре с «Амуром»
Иван Просветов впервые отстоял на ноль в составе ЦСКА.
Армейцы одержали разгромную победу над «Амуром» (7:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вратарь ЦСКА Иван Просветов оформил первый сухой матч в составе московской команды.
Он отразил все 23 броска игроков «Амура» в створ ворот.
Изображение: t.me/cska_hockey
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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