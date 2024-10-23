Воробьев о 7:0 с «Амуром»: «У ЦСКА все удалось, хоккей на хорошем уровне. Пару человек прорвало, забили по два. Рад за Просветова»
Армейцы одержали победу со счетом 7:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Рад за ребят, за Просветова. Пару человек у нас прорвало, забили по два гола. Все задуманное удалось. Видна была игра, хоккей был на хорошем уровне.
– Мамин отсутствовал по игровым причинам?
– Макс болел, вирус у него. Тренировался отдельно, мы его готовили к играм. Пауза пошла ему на пользу, перезагрузился.
– Афанасьев забросил, от него не ждали града голов?
– Ждали от него голов и, слава богу, дождались. У него была микротравма. Хорошо, что в этом матче забил.
– Можно ли сказать, что атмосфера в раздевалке поменялась?
– В раздевалке действительно висел такой неприятный [настрой]. Сейчас немного выдохнули, надо набирать очки.
– Была информация, что вы отменили выходной после [поражения] от «Сочи», так ли это?
– С выходными в этом месяце у нас было не очень.
– То есть можно сказать, что ЦСКА трудится без выходных?
– Да.
– Почему долгое время не играл Просветов?
– Какое‑то время Иван не играл, был бэкапом. Сейчас у многих хоккеистов идет обратная адаптация после игры в Америке, – сказал Воробьев.
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