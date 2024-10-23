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Воробьев о 7:0 с «Амуром»: «У ЦСКА все удалось, хоккей на хорошем уровне. Пару человек прорвало, забили по два. Рад за Просветова»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Амуром».

Армейцы одержали победу со счетом 7:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Рад за ребят, за Просветова. Пару человек у нас прорвало, забили по два гола. Все задуманное удалось. Видна была игра, хоккей был на хорошем уровне.

– Мамин отсутствовал по игровым причинам?

Макс болел, вирус у него. Тренировался отдельно, мы его готовили к играм. Пауза пошла ему на пользу, перезагрузился. 

Афанасьев забросил, от него не ждали града голов?

– Ждали от него голов и, слава богу, дождались. У него была микротравма. Хорошо, что в этом матче забил.

– Можно ли сказать, что атмосфера в раздевалке поменялась?

– В раздевалке действительно висел такой неприятный [настрой]. Сейчас немного выдохнули, надо набирать очки. 

– Была информация, что вы отменили выходной после [поражения] от «Сочи», так ли это?

– С выходными в этом месяце у нас было не очень.

– То есть можно сказать, что ЦСКА трудится без выходных?

– Да.

– Почему долгое время не играл Просветов?

– Какое‑то время Иван не играл, был бэкапом. Сейчас у многих хоккеистов идет обратная адаптация после игры в Америке, – сказал Воробьев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт ЦСКА
logoЦСКА
logoАмур
logoИлья Воробьев
logoКХЛ
logoМаксим Мамин
logoЕгор Афанасьев
logoИван Просветов
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