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  • «Авангард» может назначить тренера из Северной Америки вместо Звягина (Артур Хайруллин)
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«Авангард» может назначить тренера из Северной Америки вместо Звягина (Артур Хайруллин)

Североамериканский специалист может возглавить «Авангард».

Клуб рассматривает возможность назначения тренера из Северной Америки, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее появилась информация, что Сергей Звягин может быть отправлен в отставку в случае поражений в предстоящих матчах.

«Авангард», имеющий разницу шайб 30:37, набрал 11 очков в 14 матчах и находится на 10-й строчке в таблице Востока.

После канадца Боба Хартли «Авангард», помимо Звягина, тренировали российские специалисты Дмитрий Рябыкин и Михаил Кравец.

Телеграм-канал про «Авангард»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoАвангард
logoСергей Звягин
logoНХЛ
logoКХЛ
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