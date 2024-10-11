«Авангард» может назначить тренера из Северной Америки вместо Звягина (Артур Хайруллин)
Североамериканский специалист может возглавить «Авангард».
Клуб рассматривает возможность назначения тренера из Северной Америки, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее появилась информация, что Сергей Звягин может быть отправлен в отставку в случае поражений в предстоящих матчах.
«Авангард», имеющий разницу шайб 30:37, набрал 11 очков в 14 матчах и находится на 10-й строчке в таблице Востока.
После канадца Боба Хартли «Авангард», помимо Звягина, тренировали российские специалисты Дмитрий Рябыкин и Михаил Кравец.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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