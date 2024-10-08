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Плющев о словах Ротенберга: «При чем тут национальность? Надо считать не матчи, а количество выигранных турниров. На первом месте должно быть содержание игры»

Владимир Плющев отреагировал на слова Романа Ротенберга о дискриминации.

Главный тренер СКА после игры с «Локомотивом» (4:3 ОТ) выразил недовольство тем, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем: «Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно».

«Надо считать не матчи, а количество выигранных турниров, причем значимых. Первенство России, Кубок Гагарина и так далее. А мы уже все считаем – матчи, передачи, рекорды.

На первом месте должно быть содержание игры, то, как ее уровень отвечает потребностям болельщиков.

Слова Ротенберга? Мне показалось, он сказал про дискредитацию по национальному признаку не в шутку, а вполне серьезно. Хотя при чем тут национальность? Насколько я помню, он и сам в КХЛ занимает должность, у них должны быть какие-то программы на сей счет.

Ротенберг в общем-то еще молодой тренер. Но из тех специалистов, кто чего-то добивался, никто таких вещей не замечает. Собственно сам хоккей должен быть на первом месте», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСКА
logoВладимир Плющев
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logoКубок Гагарина
logoРоман Ротенберг
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