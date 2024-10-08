Мерфи о том, что удивляет в России: «Не только отопление зимой и кетчуп в пасте, но и икра в макаронах! Это очень прикольно!»
Тревор Мерфи рассказал, что удивляет его в России.
«Что меня удивляет в России? Не только отопление зимой и кетчуп в пасте, но и икра в макаронах!
Некоторые ребята в нашей команде едят пасту с икрой и это очень прикольно!
НХЛ? Я же игрок КХЛ, не слежу. Даже не скажу, сможет ли «Флорида» защитить титул. Но раз очень любопытно, то предположу, что играть против «Колорадо» всем будет очень тяжело», – сказал канадский защитник «Сибири» Тревор Мерфи.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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