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Мерфи о том, что удивляет в России: «Не только отопление зимой и кетчуп в пасте, но и икра в макаронах! Это очень прикольно!»

Тревор Мерфи рассказал, что удивляет его в России.

«Что меня удивляет в России? Не только отопление зимой и кетчуп в пасте, но и икра в макаронах!

Некоторые ребята в нашей команде едят пасту с икрой и это очень прикольно! 

НХЛ? Я же игрок КХЛ, не слежу. Даже не скажу, сможет ли «Флорида» защитить титул. Но раз очень любопытно, то предположу, что играть против «Колорадо» всем будет очень тяжело», – сказал канадский защитник «Сибири» Тревор Мерфи.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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