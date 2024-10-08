Мерфи о том, что удивляет в России: «Не только отопление зимой и кетчуп в пасте, но и икра в макаронах! Это очень прикольно!»

Тревор Мерфи рассказал, что удивляет его в России.

«Что меня удивляет в России? Не только отопление зимой и кетчуп в пасте, но и икра в макаронах!

Некоторые ребята в нашей команде едят пасту с икрой и это очень прикольно!

НХЛ ? Я же игрок КХЛ , не слежу. Даже не скажу, сможет ли «Флорида » защитить титул. Но раз очень любопытно, то предположу, что играть против «Колорадо » всем будет очень тяжело», – сказал канадский защитник «Сибири » Тревор Мерфи.