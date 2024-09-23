  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о Деанджело в СКА: «Они там сами считают, кто будет просить, чтобы ему контракт понизили. Задача – выиграть Кубок Гагарина, но в начале сезона есть большие проблемы»
2

Плющев о Деанджело в СКА: «Они там сами считают, кто будет просить, чтобы ему контракт понизили. Задача – выиграть Кубок Гагарина, но в начале сезона есть большие проблемы»

Владимир Плющев прокомментировал переход Энтони Деанджело в СКА.

Ранее стало известно, что 28-летний защитник подписал однолетний контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

– Для СКА подписание Тони Деанджело – это серьезное усиление?

– Вы знаете, мне сложно комментировать, насколько это серьезно и насколько это не серьезно. Просто я понимаю, что есть проблемы в обороне, поэтому приглашают игроков, которые имеют определенный опыт выступления в НХЛ. Насколько все это дело срастется? Мне тяжело сказать.

– Вас удивляет, что СКА с нынешними приобретениями попадает под потолок зарплат?

– Почему меня это должно удивлять? Насколько я понимаю, там, в общем-то, на этот отдел никогда денег не жалели, поэтому они там сами считают, кто там будет опять просить, чтобы ему контракт понизили и влезли в этот потолок. Я не знаю и не считаю эти вещи.

– Какие перспективы видите у СКА в этом сезоне?

– СКА в этом сезоне поставил задачу выиграть Кубок Гагарина, а уж насколько это будет реально… По крайней мере, то, что мы видим в начале сезона – существуют большие проблемы. Но сезон длинный, посмотрим, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Ротенберг о подписании Деанджело: «Невероятные приключения итальянца – теперь в России. Он станет мощным усилением не только для СКА, а для всей КХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСКА
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoЭнтони Деанджело
потолок зарплат
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о голе Ягра в Чехии: «Кто-то в 50 лет устает, когда надевает форму, а он выходит на лед и забрасывает. Надо снять шляпу перед мастером»
1вчера, 09:16
Плющев о «Динамо»: «Руководство должно задуматься о том, что происходит и почему. Болельщики разочарованы, их можно понять»
421 сентября, 10:51
Плющев об Овечкине вне топ-50 лучших игроков НХЛ от TSN: «Здесь играют совершенно другие факторы – Саша никогда не отзывался плохо о своей стране и ее руководстве»
1721 сентября, 09:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ротенберг на вопрос, как СКА впишет Деанджело в потолок зарплат: «Это мнение из-за бугра или вы читаете советские газеты? У нас все в рамках регламента»
3527 минут назад
КХЛ. СКА против «Авангарда», «Металлург» примет «Салават», «Спартак» в гостях у «Трактора», «Локомотив» сыграет с «Северсталью»
5133 минуты назад
Роман Ротенберг: «Деанджело приходит на место Земченка, тот получил серьезную травму. В плане регламента – все хорошо, есть бонусы, не придется ни с кем расставаться»
16сегодня, 10:20
33-летний Гарипов завершил карьеру. Вратарь выигрывал Кубок Гагарина-2018 в «Ак Барсе»
6сегодня, 10:05
Ротенберг о подписании Деанджело: «Невероятные приключения итальянца – теперь в России. Он станет мощным усилением не только для СКА, а для всей КХЛ»
43сегодня, 09:34Фото
Демидов из СКА – новичок недели в КХЛ. Демченко из «Адмирала» стал лучшим вратарем, Мерфи из «Сибири» – защитником, Хафизов из «Сочи» – лучший форвард
4сегодня, 09:16
Кожевников об алкоголе в советском хоккее: «Выпивали, бывало, но знали бы вы, как пили канадцы. Не видел, чтобы пресса в Канаде превращала своих легенд в клоунов, рассказывая об этом»
13сегодня, 09:02
За кого в КХЛ играет Гусев? А Коростелев? Тест про КХЛ на поиск пар
1сегодня, 09:00Спецпроект
Гендиректор «Сибири»: «Прорабатываем матч памяти Андрея Тарасенко. Обязательно поднимем под своды арены его свитер»
2сегодня, 08:44
Деанджело подписал контракт со СКА на год
107сегодня, 08:13
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Шабанова: «К нему есть интерес со стороны НХЛ. Переговоры с «Трактором» не вели – обратимся к Новому году, надо присмотреться к Гру»
13 минут назад
«Юта» забила автогол в игре с «Сент-Луисом» до первой шайбы сопернику в истории клуба. Келемен сделал неточный пас назад на отложенном штрафе
сегодня, 09:54
Беруби о дебюте Гребенкина с дракой: «Сказал ему: «Отличная работа». Он многое показал в лагере и старается произвести впечатление»
сегодня, 08:32
Форвард «Локомотива» Фроуз о Ярославле: «Мне тут нравится! Центр города классный, каток тоже неплохой, фанаты – просто улет!»
6сегодня, 07:12
Защитник «Калгари» Грушников подрался с Такером Робертсоном в выставочном матче против «Сиэтла»
1сегодня, 05:45Видео
Цыплаков сделал передачу в выставочном матче против «Нью-Джерси». У форварда «Айлендерс» 1 бросок в створ
сегодня, 04:45
Подколзин сделал передачу в овертайме выставочного матча с «Виннипегом». У форварда «Эдмонтона» 3 броска в створ
сегодня, 04:30
1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини набрал 1+1 в первом выставочном матче за «Сан-Хосе»
1сегодня, 03:55Видео
Калиев получил травму в лагере «Лос-Анджелеса». Он может пропустить несколько месяцев
3вчера, 20:59
Елесин о «медовом побоище»: «Такие идеи идут в плюс хоккею. Если такие вещи привлекают больше болельщиков, не вижу в них ничего плохого»
4вчера, 20:51