Плющев о Деанджело в СКА: «Они там сами считают, кто будет просить, чтобы ему контракт понизили. Задача – выиграть Кубок Гагарина, но в начале сезона есть большие проблемы»

Владимир Плющев прокомментировал переход Энтони Деанджело в СКА.

Ранее стало известно, что 28-летний защитник подписал однолетний контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

– Для СКА подписание Тони Деанджело – это серьезное усиление?

– Вы знаете, мне сложно комментировать, насколько это серьезно и насколько это не серьезно. Просто я понимаю, что есть проблемы в обороне, поэтому приглашают игроков, которые имеют определенный опыт выступления в НХЛ. Насколько все это дело срастется? Мне тяжело сказать.

– Вас удивляет, что СКА с нынешними приобретениями попадает под потолок зарплат?

– Почему меня это должно удивлять? Насколько я понимаю, там, в общем-то, на этот отдел никогда денег не жалели, поэтому они там сами считают, кто там будет опять просить, чтобы ему контракт понизили и влезли в этот потолок. Я не знаю и не считаю эти вещи.

– Какие перспективы видите у СКА в этом сезоне?

– СКА в этом сезоне поставил задачу выиграть Кубок Гагарина, а уж насколько это будет реально… По крайней мере, то, что мы видим в начале сезона – существуют большие проблемы. Но сезон длинный, посмотрим, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

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