Форвард «Торпедо» Фирстов сделал дубль в матче со СКА за 7 минут. Это его первые голы в сезоне
Владислав Фирстов забил два гола СКА за семь минут.
«Торпедо» принимает петербургскую команду в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:0, перерыв).
Нападающий хозяев Фирстов отличился на 5-й и 12-й минутах встречи. Это его первые голы в текущем сезоне.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости