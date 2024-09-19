Защитнику «Монреаля» Гуле удалили аппендикс. 22-летний игрок может пропустить начало сезона
Кайдену Гуле из «Монреаля» удалили аппендикс.
22-летний защитник вчера перенес операцию, из-за которой он может пропустить начало сезона. Сообщается, что повторная оценка состояния игрока будет произведена через неделю.
Летом Гуле продлил контракт с клубом на 6 лет и средней зарплатой 5,55 миллиона долларов в год.
В 70 матчах прошлого регулярного чемпионата канадец набрал 22 (6+16) очка при полезности «минус 9».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Монреаля»
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