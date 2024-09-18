Последний контракт Кросби? Продлился с «Питтсбургом» еще на 2 года по $8,7 млн

С – Стабильность.

Новость, которую ждали давно: капитан и лидер «Питтсбурга» Сидни Кросби продлил контракт с клубом. Новое двухлетнее соглашение вступит в силу через год и продлится до середины лета-2027. Зарплата – такая же, как и по текущему контракту – $8,7 млн в год.

Что все это значит для «Питтсбурга» и Кросби?

Насколько Кросби заслужил эти деньги?

Если коротко, то более чем заслужил. Теперь чуть подробнее.

● Сидни – единственный игрок в истории, который провел 19 сезонов со средней результативностью выше очка за матч. Даже у Уэйна Гретцки такого достижения нет.

● За два последних сезона Кросби не пропустил ни одной игры, что в его случае уникально: до этого в карьере у него был лишь один такой чемпионат (2017/18). Годы и травмы как будто перестали брать свое.

● Последние два сезона Сид пробивает 90 очков – в регулярке-2023/24 у него вообще 42+52 и 14-е место среди лучших бомбардиров НХЛ. По количеству очков в пересчете на 60 минут у Кросби в прошедшем сезоне 2,75 (7-е место в лиге). Лишь раз по ходу текущего 12-летнего контракта у него было больше – 2,93 очка в сезоне-2018/19.

Даже с поправкой на возраст игрок с такой статистикой, особенно при нынешнем потолке, стоит своих $8,7 млн в год.

Кросби мог бы еще поторговаться, если б захотел. Но есть ощущение, что сумму и срок контракта он вписал сам. Два года – потому что, когда истечет соглашение, Сиду стукнет 40. А зарплата такая, потому что привык к одной и той же цифре в эсэмэске о зарплате.

После контракта новичка Сидни получает одни и те же деньги уже 16 лет. Сначала был пятилетний контракт, сейчас начнется последний сезон 12-летнего соглашения. Кросби – последний действующий игрок со столь длинным контрактом. У всех остальных – либо новые и покороче (как у Александра Овечкина), либо коньки давно висят на гвозде, как у Ши Уэбера, у которого формально осталось еще два сезона от 14-летнего контракта.

К концу нового соглашения у Кросби будет 19 лет на одной и той же зарплате – уникальный случай для НХЛ, да и вообще для всех спортивных лиг. Причем нынешний контракт вступил в действие после двух сотрясений мозга – и во время этого срока игрок избежал серьезных травм.

С годами контракт Кросби занимал все меньше и меньше места в платежке команды.

В сезоне-2007/08, перед которым был подписан 5-летний контракт, потолок зарплат составлял $44 млн – то есть, Кросби получал 19,7% от суммы потолка (при максимуме 20% от потолка в сезон подписания контракта – никто до сих пор его не выбивал). В сезоне-2012/13, когда Сид продлился на 12 лет, кэпхит вырос до 70,2 млн – теперь Кросби держал всего 12,4% от потолка. На сезон-2024/25 установлен предел зарплат 88 млн – таким образом, теперь Сидни будет получать 9,9% от потолка.

Число 8,7 неслучайно: во-первых, это дата рождения Сида (на американский манер это пишется 8/7/87), во-вторых, его игровой номер. Фактически же Кросби получит $9 млн подписного бонуса и $780 тысяч зарплаты в первый сезон и $6,53 млн бонуса плюс $1,09 млн зарплаты – во второй.

К концу контракта Сиду будет 40. Когда-то он обещал, что не будет играть так долго, но, очевидно, его организм оказался сильнее, чем думал канадец.

Что это значит для «Питтсбурга»?

Несмотря на преклонный для нынешнего хоккея возраст, Кросби в полном порядке. Плюс Евгений Малкин вполне способен быть второй скрипкой. Поэтому генеральный менеджер «Пингвинс» Кайл Дубас выжимает из команды последние соки в робкой надежде зацепить еще один кубок. Контракт Сида не больно бьет по платежке, а через два года истекает соглашение Малкина, которое, вероятно, станет его последним в «Питтсбурге» (что освободит в платежке команды 6,1 млн).

Сейчас же у клуба под потолком $250 тысяч и лишний игрок в составе. То есть, свободен как минимум миллион, который на дедлайне обратится больше чем в три – вполне симпатичная сумма для усиления под плей-офф, особенно с нынешним трендом на обмены с двойным удержанием зарплаты.

Одна проблема: в этот плей-офф еще надо попасть – а у «Питтсбурга» с этим в последние годы неувязочка. Забавно, что именно в единственные два сезона, которые и Кросби, и Малкин провели полностью, «Пингвинс» в плей-офф не попали.

И попытка Дубаса добраться до кубка выглядит как укол адреналина трупу. Вроде приходят качественные игроки (Эрик Карлссон, Райлли Смит и прочие – год назад, Кевин Хэйс и Мэтт Гжельчик – сейчас). Но почти все они не просто опытные, а слишком опытные – им уже за 30, многим – сильно за. Молодое пополнение – в лице Коди Глэсса, Йессе Пулюярви и других – не внушает оптимизма: они не справились и в командах пошустрее.

В итоге средства не соответствуют цели. Сложно представить, что этот состав способен бороться хотя бы за полуфинал – а «Питтсбург» там не был с 2017 года. Так что Дубас в незавидном положении – он не может объявить о перестройке, пока играет Кросби. Но чем дольше оттягивается расставание, тем оно выйдет болезненнее.

Что впереди у Кросби?

Все, что можно и нужно, Сид выиграл давно и не по разу. Конечно, поднять еще один Кубок Стэнли ему хочется, но бегать ради этого по клубам он не станет.

Теперь у Кросби, по сути, есть только одна цель: забраться максимально высоко в таблице лучших бомбардиров в истории НХЛ. Сейчас он десятый (1596 очков), но есть еще как минимум три года – и если результативность не просядет сильно, то пятая строчка (Рон Фрэнсис, 1798 очков) выглядит вполне реалистично. Выше – вряд ли: для того, чтобы обогнать Горди Хоу (1850), нужно еще три сезона выбивать больше очка за игру. Если быть точнее, по 85 очков в среднем за сезон – но часто ли это удается 40-летним хоккеистам?

А в списке лучших ассистентов Кросби пока 14-й (1004 передачи). До седьмого места (Джо Торнтон, 1109 ассистов), кажется, совсем рукой подать, и вряд ли Сид закончит карьеру на месте ниже этого. Зато выше – шанс есть: даже Рэй Бурк с четвертой строчки (1169 передач) не в стратосфере, а если Кросби потом продлится еще на годик, то можно замахнуться и на третью (Марк Мессье, 1193).

Есть еще и негласное противостояние с Александром Овечкиным. У россиянина также осталась только одна битва – за статус лучшего снайпера в истории хоккея. Но если у Александра впереди всего 41 шайба отставания от Гретцки и два года контракта (не хватит их – Ови продлится еще), то у Сидни до исторического лидерства хоть в какой-нибудь из значимых статистических метрик слишком большие отставания.

Но кое-где канадец уже точно станет лучшим в истории. Регулярку-2024/25 Кросби начнет с капитанской нашивкой – и это будет уже его 18-й такой сезон. Больше только у легенды «Детройта» Стива Айзермана – 19. К концу нового контракта у Сидни будет уже 20.

Посягнуть на титул самого вечного капитана в истории НХЛ из действующих игроков может разве что Габриэль Ландескуг – второй самый молодой капитан в истории лиги. Сейчас у шведа начнется 13-й сезон с нашивкой, а ему 31 год. При той же продолжительности карьеры, что и у Кросби, Ландескуг его обойдет. Но позволит ли шведу здоровье, которое на последние два сезона оставило его вовсе без хоккея?

В остальном же Сид уже давно добился всего, о чем может мечтать хоккеист. Три Кубка Стэнли, место в Тройном золотом клубе, два «Харта», три «Теда Линдсея», два «Арт Росса», два «Ришара», два «Мессье», два «Конн Смайта» – Кросби уже давно зарезервировал место в Зале хоккейной славы, куда попадет с первой же попытки, через три года после окончания карьеры. Ждем в 2030-м или все же позже?

Фото: East News /Dave Sandford / Getty Images North America / Getty Images via AFP, AP Photo/Seth Wenig, AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/Gene J. Puskar, Nathan Denette/The Canadian Press via AP