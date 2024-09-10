Каменский о КХЛ: «Президент Азербайджана любит хоккей, особенно «Спартак». Дружественная страна, богатая. Приветствую расширение, главное, чтобы качество оставалось таким же»

Валерий Каменский оценил идею создать клуб в Азербайджане для выступлений в КХЛ.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана предложил стране создать клуб в КХЛ.

«Я отношусь к этому положительно. Я знаю, что президент Азербайджана любит очень хоккей, особенно болеет за «Спартак».

Это дружественная страна, богатая. Лига расширяется, будет у наших ребят больше возможностей поиграть там.

Почему нет? Мы же все-таки Континентальная хоккейная лига. Я только приветствую расширение, главное, чтобы качество оставалось таким же.

Когда появляется в стране команда КХЛ, тогда поднимается интерес к хоккею, создаются школы и академии. Это нормальное явление», – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.