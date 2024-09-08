Дмитрий Тимашов: «КХЛ намного быстрее, чем чемпионат Швейцарии. Очень хорошая лига, высокий уровень мастерства»

Дмитрий Тимашов сравнил КХЛ и чемпионат Швейцарии

– Как вам КХЛ после Швейцарии?

– Очень хорошая лига! Высокий уровень профессионального мастерства, много шансов.

КХЛ намного быстрее, чем Швейцарская национальная лига, – сказал нападающий «Сочи » Дмитрий Тимашов .

Минувший сезон форвард провел в швейцарском «Ажуа».