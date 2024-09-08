Лишка о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду-2026: «Уровень турнира может быть ниже без одной из топ-команд»

Адам Лишка высказался о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду-2026

В случае допуска россияне на групповом этапе олимпийского турнира сыграют с командами США, Словакии и Латвии . В случае недопуска место российской команды займет команда Франции .

«Честно говоря, я не готов тут выбирать, в какой группе на Олимпиаде нам будет легче. Мы счастливы, что вышли туда, и для каждого игрока сыграть там является мечтой.

Я надеюсь, что смогу выступить против лучших хоккеистов мира. Думаю, в России может быть хорошая команда с отличными игроками из НХЛ и КХЛ . Уровень турнира, конечно же, может быть ниже без одной из топовых команд», – сказал форвард «Северстали » и словацкой сборной.