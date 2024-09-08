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Лишка о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду-2026: «Уровень турнира может быть ниже без одной из топ-команд»

Адам Лишка высказался о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду-2026

В случае допуска россияне на групповом этапе олимпийского турнира сыграют с командами США, Словакии и Латвии. В случае недопуска место  российской команды займет команда Франции.

«Честно говоря, я не готов тут выбирать, в какой группе на Олимпиаде нам будет легче. Мы счастливы, что вышли туда, и для каждого игрока сыграть там является мечтой.

Я надеюсь, что смогу выступить против лучших хоккеистов мира. Думаю, в России может быть хорошая команда с отличными игроками из НХЛ и КХЛ. Уровень турнира, конечно же, может быть ниже без одной из топовых команд», – сказал форвард «Северстали» и словацкой сборной. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoСеверсталь
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
logoСборная Словакии по хоккею
logoСборная Латвии по хоккею
logoКХЛ
logoСборная Франции по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoАдам Лишка
ТАСС
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