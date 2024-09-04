Зарипов о сыне: «Помощи он не просил, где-то я направлял, а дальше – сам, у него есть агент. Артур хочет доказать мне и остальным, что он чего-то достоин»
21-летний форвард четыре года выступал в системе «Ак Барса».
Этим летом Артур Зарипов покинул «Магнитку», клуб ВХЛ сообщил, что не будет продлевать с форвардом просмотровый контракт.
«Я не прошу никого о чем-то. В том клубе он делал все возможное, но не подошел системе клуба. Но это нормальное явление для игроков, когда ты уезжаешь в другую команду.
Помощи он не просил, но в нынешнее время не все решает агент, не все руководители могут следить за игроками, которые не на виду.
Где-то я его направлял, а дальше он сам, у него есть агент, который ему помогает. Я советовал ему идти в какой-либо клуб, руководитель «Металлурга» спрашивал, есть ли у него желание сыграть там.
У него есть желание доказать мне и остальным, что он чего-то достоин. Он с пяти лет занимался хоккеем, я его мнение поддерживаю, так как когда ты отдаешь все детство хоккею и не испытываешь это чувство победы, удовольствия от игры, то заканчивать очень сложно.
Хочется, чтобы он это почувствовал, а дальше может заканчивать карьеру», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.
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