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  • Зарипов о сыне: «Помощи он не просил, где-то я направлял, а дальше – сам, у него есть агент. Артур хочет доказать мне и остальным, что он чего-то достоин»
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Зарипов о сыне: «Помощи он не просил, где-то я направлял, а дальше – сам, у него есть агент. Артур хочет доказать мне и остальным, что он чего-то достоин»

Данис Зарипов высказался о хоккейной карьере своего сына

21-летний форвард четыре года выступал в системе «Ак Барса». 

Этим летом Артур Зарипов покинул «Магнитку», клуб ВХЛ сообщил, что не будет продлевать с форвардом просмотровый контракт. 

«Я не прошу никого о чем-то. В том клубе он делал все возможное, но не подошел системе клуба. Но это нормальное явление для игроков, когда ты уезжаешь в другую команду.

Помощи он не просил, но в нынешнее время не все решает агент, не все руководители могут следить за игроками, которые не на виду. 

Где-то я его направлял, а дальше он сам, у него есть агент, который ему помогает. Я советовал ему идти в какой-либо клуб, руководитель «Металлурга» спрашивал, есть ли у него желание сыграть там. 

У него есть желание доказать мне и остальным, что он чего-то достоин. Он с пяти лет занимался хоккеем, я его мнение поддерживаю, так как когда ты отдаешь все детство хоккею и не испытываешь это чувство победы, удовольствия от игры, то заканчивать очень сложно.

Хочется, чтобы он это почувствовал, а дальше может заканчивать карьеру», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
logoАк Барс
logoМеталлург Мг
logoДанис Зарипов
logoКХЛ
logoВХЛ
ТАСС
Магнитка
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