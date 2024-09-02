Михайлов о Суперсерии-1972: «Хоккеисты НХЛ не считали нас за соперников. Один корреспондент сказал, что если Канада проиграет СССР хоть раз, то он съест свою статью в газете. Он съел ее с борщом»

Борис Михайлов поделился воспоминаниями о Суперсерии-1972

«После серии между СССР и Канадой мы осознали, что она имела значение не только для нас, канадской сборной, но и для всего мирового развития хоккея. Когда мы прилетели туда, все хоккеисты НХЛ не считали нас за соперников, потому что принимали нас за любителей. Посмотрев одну нашу тренировку, один корреспондент сказал, что если сборная Канады проиграет хотя бы одну игру СССР, то он съест свою статью в газете.

Вся пресса отдавала предпочтения канадской сборной, оно и понятно, ведь мы играли у них дома, где Монреаль является Меккой хоккея. Игра началась, мы пропустили две шайбы и подумали, что канадцы действительно такие сильные.

Но после Всеволод Михайлович [Бобров ] спросил, почему мы не играем в свою игру, сказал играть в пас, открываться быстрее – и тогда канадцы не будут за нами успевать. Когда Женя Зимин забросил первую нашу шайбу, мы поняли, что со сборной Канады действительно можно играть и забивать им.

Мы начали играть быстро, поддерживали друг друга, и этого канадцы просто не ожидали. После победы 7:3 мы сказали: «Елки‑палки, нам говорили, что канадцы непобедимы, а их, оказывается, обыграть можно».

С таким настроением мы переезжали из Монреаля в Торонто, где должны были сыграть второй матч серии, который мы проиграли 1:4. Кстати, тот корреспондент съел ту статью с борщом.

Впоследствии канадская общественность записала Суперсерию 1972 года в десятку самых ярких событий в истории Канады», – сказал бывший нападающий сборной СССР.