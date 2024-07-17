Еще 7 игроков молодежки «Салавата» дисквалифицированы за мельдоний («Бизнес Online»)
РУСАДА дисквалифицировало за допинг еще 7 игроков «Толпара».
Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал вторую группу игроков молодежной команды «Салавата Юлаева» – еще семерых хоккеистов, как сообщает «Бизнес Online».
Среди них – защитник Александр Комаров и форвард Матвей Бабенко, которые в том числе выступали за уфимский клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В мае РУСАДА сообщило этим игрокам, что в их пробах был найден запрещенный препарат мельдоний. Игроки были отстранены с момента получения уведомления.
В апреле 2023 года стало известно, что 7 хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Утверждалось, что они обвинили тренера команды по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.
Также сообщалось, что мельдоний был обнаружен в организме 37 хоккеистов «Толпара», что не было подтверждено РУСАДА.
В феврале этого года РУСАДА объявила о годичной дисквалификации первых семи попавшихся хоккеистов. Их отстранение начиналось с того же марта 2023 года – и сейчас уже закончилось.
КХЛ выходит из федерации, молодежка видимо тоже.
на первенства не ездят. Есть ощущение что в сентябре положат на вада и русвада с прибором.
Непонятно зачем, ни по эффективности, ни по смыслу, так как медпрепараты надо закупать через тендерные процедуры, где по рукам бы дали, видя что в юношескую школу или в клуб закупают
И это все одна и та же проверка РУСАДА, без заговора
Какой тогда смысл в ФЗ-329, если даже такие инциденты остаются без наказания?
ты сейчас серьезно при 18 тысячах санкциях, ситуации в мире и в различных странах?
Сейчас договора и правила соблюдаются ровно те, которые выгодны, причем абсолютно всеми сторонами.