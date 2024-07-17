Еще 7 игроков молодежки «Салавата» дисквалифицированы за мельдоний («Бизнес Online»)

Теги Салават Юлаев дисквалификации допинг КХЛ МХЛ РУСАДА Толпар Александр Комаров 2002 Матвей Бабенко Хоккей

РУСАДА дисквалифицировало за допинг еще 7 игроков «Толпара».

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал вторую группу игроков молодежной команды «Салавата Юлаева» – еще семерых хоккеистов, как сообщает «Бизнес Online». 

Среди них – защитник Александр Комаров и форвард Матвей Бабенко, которые в том числе выступали за уфимский клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В мае РУСАДА сообщило этим игрокам, что в их пробах был найден запрещенный препарат мельдоний. Игроки были отстранены с момента получения уведомления.  

В апреле 2023 года стало известно, что 7 хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Утверждалось, что они обвинили тренера команды по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

Также сообщалось, что мельдоний был обнаружен в организме 37 хоккеистов «Толпара», что не было подтверждено РУСАДА.

В феврале этого года РУСАДА объявила о годичной дисквалификации первых семи попавшихся хоккеистов. Их отстранение начиналось с того же марта 2023 года – и сейчас уже закончилось.

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23 комментария
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А по-настоящему виновных в этом деле наказывать будут? Врача, тренера по физподготовке, руководство? Или Рафик, т.е. Ринат, как всегда, не виноват?
+23
-2
+21
Тут помоему уже всем пофиг.
КХЛ выходит из федерации, молодежка видимо тоже.
на первенства не ездят. Есть ощущение что в сентябре положат на вада и русвада с прибором.
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0
+5
Запрет мельдония - банальное устранение конкурента в "мире, основном на правилах". Кто ж откажется от возможности контролировать 100% рынка?
+4
0
+4
Ответ Максим Федер
А по-настоящему виновных в этом деле наказывать будут? Врача, тренера по физподготовке, руководство? Или Рафик, т.е. Ринат, как всегда, не виноват?
Вот вам встречный вопрос. В деле Валиевой тренер и врачи были наказаны? 🤔🤔🤔
+4
-1
+3
Ответ po-spravedlivosti
Я больше чем уверен, что идёт игра в ворота Салавата. Слишком много проверок в отношении одной команды. Кому-то сверху это выгодно (шапку из фольги не использую)
Банально жрала вся молодёжь одно и тоже.
Непонятно зачем, ни по эффективности, ни по смыслу, так как медпрепараты надо закупать через тендерные процедуры, где по рукам бы дали, видя что в юношескую школу или в клуб закупают
И это все одна и та же проверка РУСАДА, без заговора
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Ответ Alexander 1977
Вот вам встречный вопрос. В деле Валиевой тренер и врачи были наказаны? 🤔🤔🤔
Нет, но в этом случае игроки напрямую обвинили тренера команды по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

Какой тогда смысл в ФЗ-329, если даже такие инциденты остаются без наказания?
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Ответ Максим Федер
А по-настоящему виновных в этом деле наказывать будут? Врача, тренера по физподготовке, руководство? Или Рафик, т.е. Ринат, как всегда, не виноват?
Как минимум одного уже наказали. При котором всё это произошло и который развалил Толпар. Так наказали, что аж ушёл на повышение, в ТШ Салавата)))
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Ответ deligy
Федеральное законодательство с антидопинговыми правилами распространяется и на внутренние соревновния
Оно всегда может подкорректировать список разрешенных веществ в который спокойно войдет мельдоний.
+1
0
+1
Спрашивается зачем и для чего 😳😳😳
+3
-2
+1
Я больше чем уверен, что идёт игра в ворота Салавата. Слишком много проверок в отношении одной команды. Кому-то сверху это выгодно (шапку из фольги не использую)
+2
-2
0
Виновных конечно нет ... друзья Чижикова не прикасаемые
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есть один плюс в этой истории, приезжих будет немного ... ну, а репутация клуба, которая создавалась годами, разом спущена в унитаз нынешним руководством ...
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это Обама подбросил после того, как в подъезде нагадил
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Ответ Максим Федер
А по-настоящему виновных в этом деле наказывать будут? Врача, тренера по физподготовке, руководство? Или Рафик, т.е. Ринат, как всегда, не виноват?
Тренер и врачи как всегда не при чём в таких ситуациях 😏😏😏
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Это всё проделки Мутко
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Ответ al77
Тут помоему уже всем пофиг. КХЛ выходит из федерации, молодежка видимо тоже. на первенства не ездят. Есть ощущение что в сентябре положат на вада и русвада с прибором.
Федеральное законодательство с антидопинговыми правилами распространяется и на внутренние соревновния
0
0
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Ответ al77
Оно всегда может подкорректировать список разрешенных веществ в который спокойно войдет мельдоний.
Нет, уже не может. Право на определение передано в РУСАДА и регулируется принятием конвенции ЮНЕСКО о принятии кодекса ВАДА и списка запрещенных веществ.
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Ответ deligy
Нет, уже не может. Право на определение передано в РУСАДА и регулируется принятием конвенции ЮНЕСКО о принятии кодекса ВАДА и списка запрещенных веществ.
Чего чего?) право? правила? кодексы?)))
ты сейчас серьезно при 18 тысячах санкциях, ситуации в мире и в различных странах?
Сейчас договора и правила соблюдаются ровно те, которые выгодны, причем абсолютно всеми сторонами.
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Ответ al77
Чего чего?) право? правила? кодексы?))) ты сейчас серьезно при 18 тысячах санкциях, ситуации в мире и в различных странах? Сейчас договора и правила соблюдаются ровно те, которые выгодны, причем абсолютно всеми сторонами.
Начни с изучения российского законодательства в части антидопинга, это чуть сложнее чем ставить скобочки.
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