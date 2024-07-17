Еще 7 игроков молодежки «Салавата» дисквалифицированы за мельдоний («Бизнес Online»)

РУСАДА дисквалифицировало за допинг еще 7 игроков «Толпара».

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал вторую группу игроков молодежной команды «Салавата Юлаева» – еще семерых хоккеистов, как сообщает «Бизнес Online».

Среди них – защитник и форвард Матвей Бабенко, которые в том числе выступали за уфимский клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В мае сообщило этим игрокам, что в их пробах был найден запрещенный препарат мельдоний. Игроки были отстранены с момента получения уведомления.

В апреле 2023 года стало известно, что 7 хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Утверждалось, что они обвинили тренера команды по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

Также сообщалось, что мельдоний был обнаружен в организме 37 хоккеистов « », что не было подтверждено РУСАДА.

В феврале этого года РУСАДА объявила о годичной дисквалификации первых семи попавшихся хоккеистов. Их отстранение начиналось с того же марта 2023 года – и сейчас уже закончилось.