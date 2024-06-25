Демело подписал 4-летний контракт с «Виннипегом» с зарплатой 4,9 млн долларов в год

Теги НХЛ Виннипег Дилан Демело Хоккей

«Виннипег» и Дилан Демело подписали новый контракт.

31-летний защитник заключил соглашение с клубом на четыре года.

По условиям договора средняя зарплата Дилана Демело составит 4,9 миллиона долларов в год.

По прошлому контракту хоккеист получал 3 миллионов долларов. 1 июля канадец мог выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

В прошедшем сезоне Демело набрал 31 (3+28) балл при полезности «плюс 46» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф отметился 1 (0+1) баллами при полезности «минус 1» в 5 играх.

10 комментариев
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Думал 3,5 или 4 будет на 3 , а тут почти 5 и на 4 переплата возраст конечно не тот, конечно не самый плохой вариант, ждём в основе проспекта саломонсона надо молодить состав. Шмита на выкуп или обмен с удержание и норм.
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Небольшая переплата конечно есть, но в целом адекватно.
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Защитников надо, конечно, хороших. Жаль только новеньким не дают раскрываться. Не считаю, что есть что терять
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Теперь у Джетс осталось 10,52 млн в платежке, подпишут Перфетти, Хейнолу, Стэнли и бекапа, останется около 2 млн. Это без намеченного обмена Элерса, атаку надо прокачать.
Перфетти и хехнола безусловно, стенли на выход, по слухам елерс обмен на чикрана или сандин пелика, виландер или кребс плюс пик.
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+46, прям Пронгер на стыке веков
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Теперь у Джетс осталось 10,52 млн в платежке, подпишут Перфетти, Хейнолу, Стэнли и бекапа, останется около 2 млн. Это без намеченного обмена Элерса, атаку надо прокачать.
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Хорошее переподписание. Заслужил своей игрой в прошлом сезоне прибавку к контракту.
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Ответ fassakh
Перфетти и хехнола безусловно, стенли на выход, по слухам елерс обмен на чикрана или сандин пелика, виландер или кребс плюс пик.
Чикран это хорошо, в атаку надо решать. Молодежь (Ламберт, Чибриков и тд) сырая, в плей-офф не затащит. С лавинами импотенция была. Очень нужен нап с именем, чтоб по 30 за сезон ложил. Забивать некому
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Чикран это хорошо, в атаку надо решать. Молодежь (Ламберт, Чибриков и тд) сырая, в плей-офф не затащит. С лавинами импотенция была. Очень нужен нап с именем, чтоб по 30 за сезон ложил. Забивать некому
а как же Коннор?
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Ответ Станислав Анатольевич
а как же Коннор?
Его не достаточно. Команда мало забивает, 15я атака лиги в регулярке. В защите все норм, нападение надо наладить
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