Демело подписал 4-летний контракт с «Виннипегом» с зарплатой 4,9 млн долларов в год
«Виннипег» и Дилан Демело подписали новый контракт.
31-летний защитник заключил соглашение с клубом на четыре года.
По условиям договора средняя зарплата Дилана Демело составит 4,9 миллиона долларов в год.
По прошлому контракту хоккеист получал 3 миллионов долларов. 1 июля канадец мог выйти на рынок неограниченно свободных агентов.
В прошедшем сезоне Демело набрал 31 (3+28) балл при полезности «плюс 46» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В плей-офф отметился 1 (0+1) баллами при полезности «минус 1» в 5 играх.