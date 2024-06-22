Плющев о финале Кубка Стэнли: «У «Эдмонтона» шансы выше, они реабилитировались за поражения в первых играх. Все зависит от настроя команд и вратарской линии»

Владимир Плющев оценил шансы «Эдмонтона» и «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

Напомним, «Ойлерс» выиграли три матча подряд против «Пантерс», сравняв счет в серии (3-3) финала Кубка Стэнли. 25 июня команды сыграют в решающем седьмом матче серии.

– Благодаря психологическому преимуществу « » является фаворитом в заключительной игре?

– Конечно, у него есть психологическое преимущество. Все-таки за первые три игры, которые были проиграны, они полностью реабилитировались тремя последними матчами, которые они взяли.

Еще раз говорю, все будет зависеть от того, насколько тренерский штаб выстроит грамотную игру и выстроит грамотную психологию игры. Потому что сказать о том, что фаворита в общем-то нет – я не могу.

Все будет зависеть от того, как и кто настроит команду, ну и как сыграет вратарская линия – потянет с первых минут, значит, ребята побегут.

Перенервничает, значит, различные могут быть исходы. Но тем не менее, я думаю, что шансы немножечко больше у победителя последних игр, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.