Суд обязал «Салават» выплатить 141,8 млн рублей авиаперевозчику: «Деньги есть, но мы не можем их потратить»

Теги Салават Юлаев происшествия КХЛ деньги Ринат Баширов Хоккей

Суд обязал «Салават» выплатить долг 141,8 млн рублей авиаперевозчику.

Решение было вынесено на прошлой неделе Арбитражным судом Республики Башкортостан.

Общий размер долга клуба перед авиаперевозчиком «Скай Групп» составляет 141 859 582,97 рубля.

«Задолженность мы признаем. Это юридический вопрос: деньги есть, но мы не можем их потратить.

Корпоративные правила жертвователя запрещают ретроспективные платежи.

Мы не сразу получаем деньги [от спонсора]. Полгода не получаем, живем в долг, а когда они приходят – не можем расплатиться по старым долгам», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

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2 комментария
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Как это понимать?
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Ответ Radik Fakhriev
Как это понимать?
Я вот тоже думаю, сам то понял что сказал? Полгода живут в долг, а когда приходят деньги из-за правил спонсора не могут платить по долгам?)))
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