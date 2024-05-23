Панин о соцсетях: «Без этого сейчас никуда. Через медиа спорт популяризируется. У меня в команде контент-мейкер, переговорщик, юрист и человек, генерирующий идеи»

Григорий Панин высказался об отношении к соцсетям.

38-летний игрок стал ведущим развлекательного шоу КХЛ «Рейтинги», где гостям показывают хоккейные нарезки, а они выставляют свои оценки.

– Откуда у спортсменов сегодня такой интерес к медиа? В хоккее вы, Гончаров, Потапов, в футболе Смолов запустил подкаст.

– У нас очень динамично стали развиваться соцсети, медиа стали больше интегрироваться в спортивную жизнь, начало приходить много спонсоров.

Через медиа любой вид спорта популяризируется. Сегодня болельщик ближе к своему кумиру благодаря соцсетям.

– Вы кайфуете от инстаграма, телеграма или ведете их, потому что нужно развивать свой бренд?

– Если я этим занимаюсь, то получаю от этого удовольствие. Но развитие бренда – это тоже важно. Без этого сейчас никуда. Если хочешь, чтобы тебя звали в шоу, хочешь развиваться как медиа-личность, тебе в любом случае нужно вести социальные сети.

– Понимаете, что в медиа-сфере столько не зарабатывают, сколько в хоккее? Или считаете, что в будущем это изменится?

– Могу сказать, что есть тенденция на рост. Потихоньку те компании, которые выделяют рекламный и социальный бюджет, начинают привлекать спортсменов. Сегодня все больше хоккеистов становятся лицами известных марок и брендов.

Егор Яковлев, капитан «Металлурга», стал чемпионом и заключил контракт с брендом одежды FINN FLARE. Классно же! Парень двигается в правильном направлении. У него работает спортивная составляющая, потом уже к этому подтягиваются рекламные контракты.

– Есть ли у вас человек, который помогает с продвижением личного бренда?

– Да, у меня уже есть команда, которая этим занимается. Мы вместе это делаем.

У меня есть три человека: есть тот, кто ведет переговоры, есть контент-мейкер, который помогает с видео, и человек, который помогает генерить идеи. Еще есть юрист, так что получается уже четверо, – сказал капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин.