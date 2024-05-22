Гендиректор «Салавата» о бюджете: «Никаких дыр нет, все нормально. Счета разблокированы, мы должны скоро закрыть все задолженности»

Теги Салават Юлаев КХЛ деньги Данил Башкиров Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» рассказал о ситуации с бюджетом клуба и долгами.

– Был ли шанс сохранить Данила Башкирова после того, как он не принял ваше квалификационное предложение и «Металлург» предложил ему контракт?

– Шанс, конечно, был. Но мы смотрели буквально на все плюсы и минусы от этой сделки. И нашли выход: решили, что лучше расстаться с Башкировым, заработать деньги и использовать их в следующих операциях.

– Их получится использовать в следующих операциях? Не придется тратить на затыкание тех дыр в бюджете, о которых постоянно говорят весь последний год?

– Никаких дыр у нас нет. Все нормально. Это было бы последним делом деньги, заработанные на игроке, тратить на погашение каких-то задолженностей и хозяйственных дел. Это неправильно было бы.

– Какова ситуация с задолженностями?

– Счета разблокированы. Мы должны скоро закрыть все задолженности и готовиться к следующему сезону. Все будет нормально. В отпуск пойдем спокойно (улыбается).

– Подобные проблемы с задолженностями могут вновь возникнуть в следующем сезоне?

– Нет. Если партнеры выполнят все те обещания, которые нам были даны, то я думаю, что проблем не будет, – заверил Ринат Баширов

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