Линдгрен сыграет в 1-м матче серии с «Флоридой». Защитник «Рейнджерс» пропустил 3 тренировки

Райан Линдгрен готов сыграть в 1-м матче с «Флоридой» в полуфинале Кубка Стэнли.

26-летний защитник сыграет против «Пантерс» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли.

Сегодня игрок вышел на лед во время утренней тренировки «Рейнджерс». Ранее Линдгрен был вынужден пропустить 3 тренировки подряд.

«Чувствую себя хорошо. Просто [взял] пару дней на профилактику, но да, чувствую себя хорошо», – сказал защитник « ».

В нынешнем сезоне игрок провел 10 матчей в плей-офф и отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что форвард « » Филип Хитил готов сыграть в 1-м матче серии с «Флоридой».

24-летний чех принял участие в третьем матче серии второго раунда против «Каролины». Это был его первый выход на лед с ноября прошлого года.