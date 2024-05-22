Линдгрен сыграет в 1-м матче серии с «Флоридой». Защитник «Рейнджерс» пропустил 3 тренировки
Райан Линдгрен готов сыграть в 1-м матче с «Флоридой» в полуфинале Кубка Стэнли.
26-летний защитник сыграет против «Пантерс» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли.
Сегодня игрок вышел на лед во время утренней тренировки «Рейнджерс». Ранее Линдгрен был вынужден пропустить 3 тренировки подряд.
«Чувствую себя хорошо. Просто [взял] пару дней на профилактику, но да, чувствую себя хорошо», – сказал защитник «Рейнджерс».
В нынешнем сезоне игрок провел 10 матчей в плей-офф НХЛ и отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что форвард «Рейнджерс» Филип Хитил готов сыграть в 1-м матче серии с «Флоридой».
24-летний чех принял участие в третьем матче серии второго раунда против «Каролины». Это был его первый выход на лед с ноября прошлого года.