Барков о «Рейнджерс»: «Лучшая команда регулярки с хорошим и глубоким составом – серьезное испытание. Но «Флорида» готова»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков назвал серию с «Рейнджерс» серьезным испытанием для «Флориды».

Клуб из Нью-Йорка примет «Пантерс» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли. Игра состоится 23 мая, начало – в 03:00 по московскому времени. 

В этом сезоне «Рейнджерс» под руководством Питера Лавиолетта выиграли регулярный чемпионат НХЛ.

«Рейнджерс» – лучшая команда регулярного чемпионата. У них много хороших игроков в нападении, у них глубокий состав, так что для нас это будет серьезным испытанием, но я думаю, что мы готовы к этому.

Нам просто нужно сосредоточиться на себе и сыграть как можно лучше», – сказал форвард «Флориды» Александр Барков.

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1 комментарий
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Рейнджерам будет очень тяжело с Флоридой.
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