Барков о «Рейнджерс»: «Лучшая команда регулярки с хорошим и глубоким составом – серьезное испытание. Но «Флорида» готова»

Александр Барков назвал серию с «Рейнджерс» серьезным испытанием для «Флориды».

Клуб из Нью-Йорка примет «Пантерс» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли. Игра состоится 23 мая, начало – в 03:00 по московскому времени.

В этом сезоне «Рейнджерс» под руководством Питера Лавиолетта выиграли регулярный чемпионат .

« » – лучшая команда регулярного чемпионата. У них много хороших игроков в нападении, у них глубокий состав, так что для нас это будет серьезным испытанием, но я думаю, что мы готовы к этому.

Нам просто нужно сосредоточиться на себе и сыграть как можно лучше», – сказал форвард «Флориды» .