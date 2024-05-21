Бенуа Гру: «Россия – великая хоккейная страна. Я провел более 600 игр тренером в Северной Америке. Меня ждут новая культура и команда с амбициями»

Теги Трактор НХЛ АХЛ КХЛ Бенуа Гру Спорт-Экспресс Хоккей

Бенуа Гру назвал Россию великой хоккейной страной.

Канадский специалист возглавил «Трактор».

– Многие объясняют ваше решение приехать в Россию тем, что вы устали ждать предложение из НХЛ. Насколько это утверждение близко к правде?

– У меня было несколько собеседований с клубами НХЛ в этом сезоне – и на позицию главного тренера, и на должность ассистента.

По различным причинам все эти варианты отпали: где-то меня не устраивала предложенная роль, где-то были другие факторы.

Я мог остаться в АХЛ – у меня было несколько предложений оттуда. И это тоже достаточно хорошая лига.

Но для меня переезд в Челябинск – это вызов. Я провел в качестве тренера в Северной Америке более 600 игр, и в 56 лет нужно попробовать что-то новое.

Россия – великая хоккейная страна. Здесь меня ждут новая культура и команда с амбициями.

Примерно три недели назад я проснулся и понял, что в моей голове сложились все части пазла, которые подтолкнули меня к согласию на предложение «Трактора», – сказал Бенуа Гру.

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2 комментария
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Ну круто, учитываю что у меня в Канаде живёт родной брат более 20 лет, который на пол готов вернуться, уверен что эти 3 фактора не свящаны с хоккеем. там п**да белому населению
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