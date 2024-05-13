Босер набрал 2+1 в 3-м матче с «Эдмонтоном» – 2-й матч с 3 очками в этом плей-офф

Брок Босер набрал 2+1 в 3-м матче с «Эдмонтоном».

Форвард « » был признан первой звездой третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (4:3, 2-1).

Изначально на его счет был записан хет-трик, но позже первую шайбу переписали на Элиаса Линдхольма.

В активе 27-летнего американца 11 (7+4) очков в 9 играх в текущем плей-офф. Он повторил свой личный рекорд по очкам за один розыгрыш (в 2020 году было 11 баллов в 17 играх).

Сегодняшний матч с 3 очками стал для вторым в этом плей-офф. В 4-м матче серии первого раунда с «Нэшвиллом» он сделал хет-трик.