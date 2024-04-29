Беднар о Ничушкине: «Его можно использовать почти в любой ситуации, и он сыграет надежно. Вклад таких игроков сложно описать»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виннипег Валерий Ничушкин Джаред Беднар Хоккей

Джаред Беднар высказался об игре Валерия Ничушкина в плей-офф НХЛ.

Форвард «Колорадо» сделал хет-трик в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (5:1, 3-1). 

Россиянин забросил 6 шайб в 4 играх в текущем плей-офф. 

«Его можно использовать почти в любой ситуации, и он сыграет надежно. Он эффективен на обоих концах площадки.

Сложно подобрать нужные слова для описания вклада таких игроков, потому что это касается как бойцовского духа, так и трудолюбия. Он может играть с кем угодно», – сказал Джаред Беднар.

Первый хет-трик Ничушкина в НХЛ – в 29 лет. Он ждал этого 579 матчей

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
При Беднаре он очень хорошо раскырлся. 100% его тренер!
+9
0
+9
Какой же Беднар крутой. Как он ценит, верит и в какой-то степени нянчится с Валерой! Валера конечно, когда не чудит, отплачивает с лихвой. Главное не чудить вне площадки бы …..
+8
-1
+7
А теперь вспомните физрука Линди Раффа у которого Валера играл и при котором 70 матчей не мог забить. Это ж каким надо быть тренером (никаким), чтобы не додуматься как использовать игрока.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий