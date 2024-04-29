Беднар о Ничушкине: «Его можно использовать почти в любой ситуации, и он сыграет надежно. Вклад таких игроков сложно описать»
Джаред Беднар высказался об игре Валерия Ничушкина в плей-офф НХЛ.
Форвард «Колорадо» сделал хет-трик в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (5:1, 3-1).
Россиянин забросил 6 шайб в 4 играх в текущем плей-офф.
«Его можно использовать почти в любой ситуации, и он сыграет надежно. Он эффективен на обоих концах площадки.
Сложно подобрать нужные слова для описания вклада таких игроков, потому что это касается как бойцовского духа, так и трудолюбия. Он может играть с кем угодно», – сказал Джаред Беднар.
Первый хет-трик Ничушкина в НХЛ – в 29 лет. Он ждал этого 579 матчей