«Колорадо» – 5-й клуб в истории НХЛ с 5+ голами в каждом из первых 4 матчей в розыгрыше плей-офф

«Колорадо» – 5-й клуб в истории НХЛ с 5+ голами в первых 4 играх плей-офф.

«Эвеланш» обыграли «Виннипег» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:1, 3-1). Прошлые матчи завершились так – 6:7, 5:2, 6:2.

До « » такое достижение в актив записали « » (1985 год, забросили по 5+ шайб в 7 подряд играх со старта плей-офф), « » (1994, 6), «Айлендерс» (1981, 5) и « » (1946, 4).

Отметим, что «Рейнджерс», « » и «Монреаль» в итоге стали обладателями Кубка Стэнли в тех сезонах.