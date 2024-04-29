«Колорадо» – 5-й клуб в истории НХЛ с 5+ голами в каждом из первых 4 матчей в розыгрыше плей-офф
«Колорадо» – 5-й клуб в истории НХЛ с 5+ голами в первых 4 играх плей-офф.
«Эвеланш» обыграли «Виннипег» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:1, 3-1). Прошлые матчи завершились так – 6:7, 5:2, 6:2.
До «Колорадо» такое достижение в актив записали «Чикаго» (1985 год, забросили по 5+ шайб в 7 подряд играх со старта плей-офф), «Рейнджерс» (1994, 6), «Айлендерс» (1981, 5) и «Монреаль» (1946, 4).
Отметим, что «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Монреаль» в итоге стали обладателями Кубка Стэнли в тех сезонах.